Van der Poel sluit hoogtestage af als Strava-koning op Petit Saint-Bernard

Op 1 augustus komt Mathieu van der Poel na een lange coronapauze opnieuw in actie in de Strade Bianche. Samen met zijn ploegmaats van Alpecin-Fenix warmde hij zijn kuiten op tijdens een hoogtestage in La Plagne.

Om in stijl af te sluiten vielen ze op de slotdag het record aan op de Col du Petit Saint-Bernard, een klim van 27 kilometer aan gemiddeld 4% op de grens tussen Frankrijk en Italië. Van der Poel kwam na 59 minuten en 50 seconden boven en mag zich volgens sportapp Strava "King of The Mountain" noemen.

Onze landgenoot Louis Vervaeke was de enige ploegmaat die Van der Poel tot boven kon volgen (59'51"). Floris De Tier en Kristian Sbaragli kwamen wat later toe op de top.