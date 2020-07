UEFA-voorzitter maakt bocht van 180 graden: "Europees voetbal zonder fans"

Ceferin liet eind mei nog optekenen dat hij niet geloofde "in doemscenario's van meerdere golven van het coronavirus" en dat "het goede vertrouwde voetbal met supporters er snel weer zal zijn".

Twee maanden later moet de UEFA-voorzitter zijn verwachtingen bijstellen. "Tot nader order zullen we wedstrijden zonder supporters afwerken", zegt hij op de UEFA-website. Het Europese seizoen gaat volgende maand weer van start met de achtste finales in de Champions League en de Europa League.

Ceferin hoopt wel dat de tribunes snel weer kunnen vollopen. "Voetbal is natuurlijk mooier met fans in de tribunes. Ik ben van nature een optimistische persoon en mijn grootste wens is dan ook dat de supporters zo snel mogelijk weer naar het stadion mogen."