UCI dreigt koersen in landen met te hoog coronarisico af te gelasten

Op basis van de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de UCI enkele nieuwe regels uitgevaardigd. Aan de hand van een aantal criteria wordt elke wedstrijd ingedeeld in een risicogroep, onder meer gebaseerd op de actuele situatie in een land. Wedstrijden met een te hoog risico zullen normaal gezien worden afgelast.

Koersorganisatoren moeten ook een covid-19-coördinator aanstellen, die de teams op tijd op de hoogte brengt van de situatie. Alle renners en begeleiders worden enkele dagen voor de koers getest op het coronavirus. Tijdens een lange rittenkoers worden ook op beide rustdagen coronatests uitgevoerd.

In geval van een besmetting zal een groep worden samengesteld met vertegenwoordigers van de ploegen, de renners, de organisatie, de UCI en de teamartsen. Zij informeren dan de UCI, die de uiteindelijke beslissing zal nemen.

Bij de huldigingen moeten de renners een mondkapje dragen. Er zal ook een beperking zijn op het aantal toeschouwers bij de start en de finish. Ook de dopingcontroles zullen met strikte hygiëneprocedures worden uitgevoerd.