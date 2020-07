Thomas De Gendt doet er nog 2 jaar Lotto-Soudal bij: "Evidente keuze"

Na een jaar bij Omega Pharma-Quick Step kwam De Gendt in 2015 bij Lotto-Soudal terecht, die andere Belgische WorldTour-ploeg. Elk jaar leverde die samenwerking wel een of meerdere mooie vruchten op. En het huwelijk gaat nu tot 2022 door.

"Eigenlijk was het een evidente keuze", zegt De Gendt, die momenteel op trainingskamp is in de Vogezen. "Eerlijk, nooit heb ik getwijfeld om elders te gaan. Ik voel me hier goed. Waarom zou ik weggaan?"

"Ik ken dit huis inmiddels al 6 jaar. Waarom zou ik verkassen? Lotto-Soudal kent me en geeft me de vrijheid die ik nodig heb, de vrijheid die andere teams me allicht niet kunnen geven. Samen wonnen we al zo vaak. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren nog meer zullen winnen. Samen dus."

De Gendt maakte vooral naam met zijn ritzeges in de grote rondes én zijn doordachte aanvalslust. Zo won hij vorig jaar na een monsterontsnapping de Tourrit naar Saint-Etienne. 3 jaar eerder was hij in La Grande Boucle de beste op de Mont Ventoux.

In de Ronde van Italië maakte hij in 2012 furore met etappewinst op de Stelvio en een 3e plaats in het eindklassement. Ook in de Vuelta was onze landgenoot al succesvol met ritwinst in 2017 en de bergtrui een jaar later.