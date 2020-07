Leidt Sven Nys toekomstige wereldkampioenes op? "We zien veel potentieel"

"We zien veel potentieel bij de dames", zegt de tweevoudige wereldkampioen. "Als ze in groep worden opgeleid, hebben ze veel meer ambitie. Als je ze tussen de jongens zet, merk je toch dat er een drempel is."

België hinkt achterop in het opleiden van talentvolle veldrijdsters, maar Sven Nys is vastberaden om daar verandering in te brengen. Deze week organiseert hij een veldritkamp exclusief voor meisjes tussen 6 en 14 jaar.

Zowel in de Wereldbeker, de Superprestige als de BPost Bank Trofee stond dit seizoen bijna altijd een Nederlandse veldrijdster op het hoogste schavotje. In veel veldritten kleurde zelfs het volledige podium oranje. Ook de wereldtitel en de Europese titel gingen naar de noorderburen.

Nys: "Het begint met plezier beleven met leeftijdsgenoten"

Over regenboogtruien wordt nog niet gesproken in Tremelo. Het gaat om 5 dagen plezier beleven en leren. "Op deze leeftijd moet je absoluut nog niet de ambitie hebben om topsporter te worden", zegt Nys. "Het moet plezant zijn, zonder druk van de ouders. Het begint met plezier beleven met leeftijdsgenoten."



"We focussen vooral op behendigheid op de fiets. Daarna zien we wel of er meer mogelijk is. Talentvolle wielrensters komen vanzelf naar boven en zullen dan wel worden opgepikt."



"Of België zo uiteindelijk de kloof met Nederland kan dichten? De lange termijn is zelfs relatief. Kijk naar Shirin van Anrooij: ze is 17 jaar en wedijvert al met de top bij de vrouwen. Als je 2 tot 3 jaar voldoende aandacht besteedt aan het vrouwenveldrijden, kan het heel snel keren."