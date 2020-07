Klopp: "Premier League-trofee in de lucht steken voelt zoals Kerstmis"

"Het is een heel lange aanloop geweest naar de viering", zegt Klopp. "We zijn al ruim een maand landskampioen. Het voelt een beetje aan zoals Kerstmis: je weet welk cadeau je zal krijgen, maar toch ben je opgewonden."

"Het zal een speciaal moment zijn. Ik ben heel blij dat mijn spelers deze kans krijgen. Ze verdienen het zo hard, want ze hebben veel tegenslagen gehad." Na de competitiewedstrijd tegen Chelsea wordt een feestje gebouwd in The Kop.

De politie van Liverpool vraagt aan de supporters van The Reds om niet af te zakken naar het stadion. Normaal gezien volgt later dit jaar een kampioenenparade, als er weer grotere bijeenkomsten mogelijk zijn.

"Als we de kans krijgen, zullen we een feestje bouwen", zegt Klopp. "Maar alleen als het gepast is. Het is een uitdaging, maar we hebben al voor grotere uitdagingen gestaan."