Kersvers kampioen Leeds is verdediger Berardi kwijt tot april

De 31-jarige Zwitser moest zondag tijdens het competitieduel tegen Derby County (1-3 winst) na 33 minuten vervangen worden door een blessure.

Het verdict achteraf was niet min: een scheur in de kruisbanden. Berardi is negen maanden buiten strijd. Hij komt niet in actie voor april.

Het is nu afwachten of Leeds het aflopende contract van de Zwitser, dit seizoen goed voor 25 wedstrijden, zal verlengen.