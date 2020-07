Judotopper Casse: "Ik word alleen beter, mijn tegenstanders misschien niet"

Matthias Casse (-81 kg) was in de vorm van zijn leven en leek op weg naar een medaille in Tokio, maar toen dook daar dat vervelende coronavirus op. "Ik had geen kamp meer verloren en zat in een goeie flow. Nu moet ik hopen dat ik volgend jaar ook weer die goeie flow vind", zegt de Europese kampioen, die eind vorig jaar ook de World Masters won en in 2020 nog de Grand Slam in Parijs.

"Het judogevoel gaat heel snel weg en het kan lang duren voor je dat terugvindt. Ik ben dan ook blij dat ik dat heb kunnen onderhouden met mijn broer. Dat merk ik ook nu op de mat. Het loopt goed."

Toch mocht het voor Casse niet véél langer duren. "Het was leuk om met Jeroen te trainen, maar na 3 maanden steekt het toch tegen om altijd tegen dezelfde te moeten vechten."