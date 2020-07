Eric Dier maakt het decennium bij Tottenham rond: tekent tot 2024

De 26-jarige Engelsman speelt sinds 2014 voor Spurs. Daarvoor droeg hij het shirt van Sporting Lissabon. In 239 wedstrijden vond de controlerende middenvelder, die door Mourinho recent ook als centrale verdediger werd gebruikt, 11 keer de weg naar de netten.

Dier telt 40 caps voor de nationale ploeg en maakte deel uit van de selectie die 4e werd op het WK in Rusland. "Dit is voor mij het begin van een nieuwe reis", liet de clubgetrouwe optekenen. Als hij 2024 haalt, is hij 10 jaar actief bij Tottenham.