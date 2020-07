Clijsters neemt nog dagje extra rust op World Team Tennis

Clijsters maakte de voorbije dagen indruk in de gemengde ploegencompetitie. Ze kwam 5 keer in actie in het enkelspel en won elke wedstrijd. Onder meer Sofia Kenin (WTA 4), winnares van de Australian Open, en Sloane Stephens (WTA 37) waren niet opgewassen tegen de 37-jarige Clijsters.

Maar nu neemt onze landgenote twee dagen adempauze. Ook vandaag laat ze het duel met de Springfield Lasers aan zich voorbijgaan. Morgen krijgt Clijsters een nieuwe kans om in actie te komen tegen de San Diego Aviators.

Clijsters maakte begin dit jaar een 2e comeback, maar speelde slechts 2 wedstrijden voor de coronapandemie haar 3e tenniscarrière onderbrak. De 4-voudige grandslamwinnares (US Open 2005, 2009 en 2010 en Australian Open 2011) bereidt zich voor op de US Open.