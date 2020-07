Belgian Lion Jonathan Tabu verhuist opnieuw naar Spaanse competitie

De 34-jarige Tabu, een point guard, speelde de voorbije 2 seizoenen in Frankrijk bij Le Mans Sarthe (2018-2019) en ESSM Le Portel (2019-2020). Daarvoor was hij in Spanje actief bij Fuenlabrada (2015-2016) en Bilbao Basket (2016-2018). De Belg met Congolese roots heeft in de Endesa League ook een verleden bij CAI Zaragoza (2013-2014).

Afgelopen seizoen was Tabu bij Le Portel goed voor gemiddeld 24 minuten, 9,63 punten en 3,4 assists per match. "Ik ben heel trots en enthousiast met deze nieuwe stap", reageerde Tabu op Twitter.

De Belgian Lion speelde tussen 2004 en 2010 in België voor Charleroi, waarmee hij 3 keer op een rij kampioen werd. Daarna trok hij naar Italië, naar Cantu. In 2014-2015 zat hij bij Alba Berlijn, in 2015 bij Olimpia Milano.