Worst geopereerd na zware val in Zwitserse MTB-wedstrijd

Bij de val in Leukerbad scheurde Worst enkele pezen in de buurt van het sleutelbeen af. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en Worst werd per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. Vandaag werd ze in het AZ in Herentals geopereerd.

"Ik heb helaas vandaag mijn eerste grote blessure in mijn wielercarrière opgelopen", schrijft Worst op haar Instagrampagina. "Ik viel tijdens de mountainbikewedstrijd in Leukerbad gisteren. Ik werd net wakker na de operatie, nu is het tijd om te revalideren!"

De valpartij verstoort de voorbereiding van Worst op het nieuwe veldritseizoen. Afgelopen seizoen werd Worst eindwinnares van de Wereldbeker. Een trui veroveren kon ze dit jaar echter niet. Op het WK en het NK pakte ze zilver, op het EK brons.