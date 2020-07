Vlucht met Colombiaanse toprenners en Genk-aanwinst Muñoz landt in Madrid

Het organiseren van de vlucht had heel wat voeten in aarde, want Colombia wordt momenteel zwaar getroffen door het coronavirus. Enkel hoogst noodzakelijke en diplomatieke reizen worden momenteel toegestaan.

Op aandringen van de Colombiaanse wielerbond en met steun van de Colombiaanse ministeries van Buitenlandse Zaken, Sport en Volksgezondheid kwam de overtocht alsnog tot stand. Vooraf hielden de Colombiaanse autoriteiten er draconische veiligheidsmaatregelen op na. Op een filmpje is Nairo Quintana te zien met liefst drie mondmaskers.

Het vliegtuig had een speciaal ventilatiesysteem, dat de lucht om de paar minuten ververst en zo bacteriën en virussen met bijna 100 procent zekerheid doodt.

Vanuit Madrid gaan alle sporters hun eigen weg. Egan Bernal zal zich in Andorra voorbereiden op de verdediging van zijn eindzege in de Tour, die op 29 augustus start in Nice. Broers Nairo en Dayer Quintana zullen zich in Frankrijk klaarstomen voor La Grande Boucle.

Andere grote namen aan boord van het vliegtuig waren wielrenners Miguel Angel Lopez, Rigoberto Uran, Fernando Gaviria en Alvaro Hodeg. Ook voetballer Daniel Muñoz, aanwinst van Racing Genk, zat op het vliegtuig, net als basketballer Braian Angola (ex-Oostende).

Volgens diverse bronnen moeten alle sporters behalve de wielrenners, die een uitzondering kregen omdat ze een coronatest ondergingen net voor de afreis, bij aankomst veertien dagen in quarantaine.