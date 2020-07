Spanjaard Jon Rahm is de nieuwe nummer 1 in het golf: "Hij verdient het"

Jon Rahm kon nog nooit een Major winnen, maar presteert wel al geruime tijd op hoog niveau. Dit weekend won hij de Memorial in Dublin, al gooide hij op de slotdag nog bijna een royale voorsprong te grabbel.

De Spanjaard moest een aantal bogeys op zijn scorekaart schrijven en kreeg zelfs een straf van 2 extra slagen, nadat hij op de 16e hole per ongeluk het balletje liet bewegen. Dat had Rahm pas na de laatste hole in de gaten. "Heb ik echt de bal geraakt? Als hij bewogen heeft, is dat zo, maar het resultaat blijft hetzelfde", vertelde Rahm na afloop.

Met zijn zege onttroont Rahm Rory McIlroy als nummer 1 van de wereld. Daarmee is hij pas de tweede Spanjaard die daarin slaagt, na zijn idool Seve Ballesteros. "Toen ik 13 of 14 was, zei ik al dat ik nummer 1 wilde worden. En nu is het gelukt. Ik kan het niet geloven. Ik ben sprakeloos", zei Rahm.

Uittredend nummer 1 Rory McIlroy looft zijn opvolger. "Jon speelt al een hele tijd op erg hoog niveau. Ook deze week was hij weer indrukwekkend. Hij verdient het."