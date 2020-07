Nieuwe Turkse topclub? "Passend dat ploeg zonder fans tijdens pandemie zegeviert"

Niet Galatasaray, niet Besiktas en niet Fenerbahçe, maar dus wel Basaksehir is sinds gisteren kampioen in Turkije. Hoe kan dat? "De problemen bij de traditionele topclubs in Turkije zijn heel groot, ze staan niet eens meer in de top drie", vertelt Yamali, journalist bij Fox Sports.

"Basaksehir kreeg pas 6 jaar geleden die naam, maar de club heeft wel al een langere geschiedenis. De ploeg werd toch al in 1990 opgericht. Het was een project vanuit de stad. Daar is toen ook de steun van Erdogan gekomen. Zijn partij had Istanbul toen in handen. Zij hebben mee de structuur opgezet."

Gaat de steun van Erdogan verder dan die van gewone supporter? De clubkleuren zijn bijvoorbeeld dezelfde als die van de AK Partij. "Officieel is daar geen verband tussen, maar toeval bestaat niet altijd. Het is ook niet duidelijk of er nu nog overheidssteun is. De meeste Turkse clubs zijn beursgenoteerd, Basaksehir niet. Ze moeten dus niet open zijn over hun transacties. Al staat er op de website wel een mooie lijst met bedrijven die sponsoren."

Tijdens de opstanden in Turkije kwamen ook veel fans van de tradionele voetbalclubs op straat. Is dit een manier van Erdogan om hun een hak te zetten? "Dat deel ik eerder in bij de conspiracy theorieën."