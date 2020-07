Romelu Lukaku heeft een deal gesloten met het luxueze automerk Maserati. Collega-Rode Duivel Thomas Meunier liet op Twitter al lachend merken dat hij toch een tikkeltje jaloers was, maar Lukaku had meteen een voorstel klaar. "Niet getreurd, ik kom je oppikken om in september samen naar Tubeke te rijden", stelde hij voor.