Kan nieuwe bondscoach Red Dragons stabiliteit geven? "Hebben nood aan motivator"

Tijd voor een nieuw project

Munoz is in België vooral op zoek naar een nieuwe uitdaging. "Ik werk al 25 jaar voor de Spaanse federatie, op alle mogelijk niveaus", vertelt hij. "De afgelopen 9 jaar was ik coach van de nationale mannenploeg. Ik had al enkele keren de kans om elders aan de slag te gaan, maar het was nooit het goede moment. Nu wel. Zowel voor de Spaanse spelers die wel eens moesten veranderen van coach als voor mezelf. Ik had ook nood aan een nieuw project."

De Red Dragons leunen al een aantal jaren tegen de Europese top aan, maar het laatste stapje zetten, lukt maar niet. Gelooft Munoz dat dit alsnog kan? "Ja, dat is een van de redenen waarom ik naar hier ben gekomen. We kunnen een stapje hoger zetten op de Europese ladder, al is het niveau in Europa ontzettend hoog."

"We hebben spelers met een goede mix qua leeftijd, met kwaliteiten én met ervaring. Het zal niet snel gaan, we zullen hard moeten werken, maar ik hoop dat we dan samen dat doel kunnen bereiken."