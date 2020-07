Hamburg Cyclassics wordt van hertekende wielerkalender geschrapt

De EuroEyes Cyclassics in Hamburg, die op de nieuwe wielerkalender op 3 oktober zou plaatsvinden, wordt verplaatst naar 2021. De reden voor de afgelasting is de coronapandemie en dan vooral het verhoogde risico op besmetting voor de toeschouwers. Elia Viviani zal de koers niet graag zien verdwijnen want hij won er de voorbije drie jaar.