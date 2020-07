Geen prestigieuze jumping in Brussel dit jaar: "Te vroeg voor zo'n evenement in België"

De top van de jumpingsport zal dit jaar niet verzamelen in Brussel. De Stephex Masters slaan een editie over. Het toernooi stond van 26 tot 30 augustus op de agenda. "We keken er echt naar uit om iedereen te verwelkomen, maar door de wereldwijde coronapandemie, moeten we ons toernooi annuleren", liet de organisatie weten.

"Dit is een moeilijke beslissing en we hebben de situatie dan ook lang onderzocht. We denken dat het nog te vroeg is om dit soort evenement nu al in België te organiseren. De prioriteit moet liggen op de gezondheid van iedereen: toeschouwers, deelnemers, partners, ..."

Maar de Stephex Masters gooien de handdoek niet in de ring. "We zullen er weer staan in 2021."