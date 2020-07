Eddy Planckaert in Sporza Retro: "Als ik die lach van Ludo zie, smelt ik"

Volgens Planckaert een stommiteit van Dierckxsens. "Hij had niets moeten zeggen! Als je bekent, ben je verloren. Er zou ook niets gebeurd zijn, hij zou nooit positief geweest zijn." Tom Boonen: "Wij hebben daar later op training met Ludo nog vaak om gelachen."

"Ludo vertelde dat hij in een ronde voor de Tour cortisone ingespoten had gekregen, omdat hij kniepijn had. Alleen gaf hij de verkeerde naam van het product."

Eddy Planckaert keert voor zijn retrofragment terug naar de Tour van 1999. "Ik had zoveel heroïsche momenten uit de Tourgeschiedenis kunnen kiezen, maar ik ga voor Ludo Dierckxsens. Een volkse jongen, die leven in de brouwerij bracht."

"Als je nu een scheet laat in de Tour, ben je wereldberoemd"

Eddy Planckaert won zelf de groene trui en 2 ritten in de Tour. "Maar" 2 ritten. "Ik reed de Tour niet graag. Je bent al van in het voorjaar bezig en in die tijd kwam er dan ook nog de Vuelta na Parijs-Roubaix, waar ik ook 10 ritten heb gewonnen."

"Uiteindelijk rijd je zo 3 maanden op topniveau, waardoor je niet meer 100% in conditie bent in de Tour. Ik heb ook maar 1 keer uitgereden, en dan nog omdat het moest om die groene trui te veroveren."

"Die groene trui is voor mij evenveel waard als een klassieker. Voor een renner zoals ik was dat ook het hoogst haalbare. Maar er is ook veel veranderd: als je nu nog maar een scheet laat in de Tour, ben je al wereldberoemd."