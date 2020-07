Dortmund tast diep in de buidel voor Engelse talent Bellingham

Jude Bellingham volgt het voorbeeld van onder meer Ousmane Dembélé, Jadon Sancho, Erling Haland, Aleksander Isak of Achraf Hakimi. Op jonge leeftijd naar Duitsland verhuizen om kansen te krijgen in de eerste ploeg en te groeien in een fysiek en technisch sterke competitie.

Jude Bellingham is geen bekende naam voor het grote publiek, maar staat in Engeland bekend als een toptalent. Hij was tot vorige zomer aanvoerder van de nationale ploeg U17 en speelde dit seizoen bij Birmingham City 43 wedstrijden in The Championship.

Bij Dormtund zijn ze duidelijk overtuigd van zijn potentieel, want de Duitsers zouden 25 miljoen pond (27,5 miljoen euro) betalen. "We zien in hem een onmiddellijke versterking voor onze profkern, maar zullen hem natuurlijk ook de tijd gunnen om zich aan te passen aan het hogere niveau", zegt de sportief directeur van Dortmund Michael Zorc.