Braziliaans team kan trainingen niet hervatten omdat alle schoenen gestolen zijn

ASA is een ploeg uit de deelstaat Alagoas, in het noord-oosten van Brazilië. De club speelt in de lokale deelstaatcompetitie, die werd stilgelegd door de corona-uitbraak. Afgelopen zondag kwamen de spelers met veel enthousiasme samen voor hun eerste training na de onderbreking.



Dat enthousisme smolt als sneeuw voor de zon toen ze vaststelden dat de voetbalschoenen van bijna iedereen gestolen waren. In totaal lagen 21 paar schoenen niet meer waar ze achter waren gelaten in het stadion door hun rechtmatige eigenaar.

Dieven gingen voor in totaal 1.140 euro aan schoenen aan de haal. "De training is uitgesteld, want het team kan niet opnieuw aan het werk door deze beschamende situatie", reageerde de directeur teleurgesteld.

"ASA heeft al financiële problemen en dan gebeurt dit. Ik roep de dieven op om sympathie te tonen met onze situatie."

De competitie in de deelstaat Alagoas is gelukkig voor ASA nog niet begonnen. De club won sinds 2000 de deelstaatcompetitie 6 keer.