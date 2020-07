Tom Boonen in Sporza Retro: "Was kwaad op Riis omdat hij Indurain onttroonde"

Waarom was de jonge Tom Boonen fan van Miguel Indurain, toch een totaal ander type dan hijzelf was. "Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik wou wel zijn zoals hij, had een beetje hetzelfde postuur en was in de jeugd ook redelijk als tijdrijder."

"Indurain was ook heel mysterieus. Er kwam nooit meer uit dan nodig was, hij liet zijn benen spreken. Het tegenovergestelde van de renners nu, die op hun sociale media allemaal het uithangbord van de koers willen zijn. Achteraf heb ik hem een paar keer in levenden lijve ontmoet en dat strookte ook niet helemaal met het beeld dat ik vroeger van hem had."

Maar waarom kiest Boonen dan juist de beelden van zijn ondergang, in 1996? "Omdat mij dat het meeste is bijgebleven: het moment dat de onfeilbare Indurain (die 5 keer op een rij had gewonnen) de Tour verliest. Mijn ogen gingen open, Indurain was ook maar een mens."

In zijn eigen Pamplona haalde gele trui Bjarne Riis de sportief vernederde Indurain mee op het podium. "Ik was toen echt kwaad op Riis omdat hij Indurain van de troon had gestoten."