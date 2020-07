Droevige tijden voor de fans van Deportivo La Coruña, want de club degradeert wellicht naar de Spaanse 3e klasse. Het zag zijn laatste match niet doorgaan door coronabesmettingen bij de tegenstander, dus vecht het zijn degradatie juridisch aan. Nochtans was Deportivo in de jaren 90 en aan het begin van de 21e eeuw nog een van de absolute topclubs in Spanje. Hoe goed is uw kennis van Los Blanquiazules? Test het nu in onze Deportivo-quiz.