Pats! Ex-STVV-speler Tomiyasu nagelt de bal enig mooi in de kruising

Bologna heeft zaterdag geen te beste avond beleefd in San Siro, maar de goal van Takehiro Tomiyasu (ex-STVV) was er wel eentje om in te lijsten. De Japanner tekende met een fantastische pegel in de winkelhaak voor de mooiste goal van de avond. Voor Tomiyasu was het bovendien zijn eerste doelpunt in het shirt van Bologna.