Maakt Sarri zich zorgen over toekomst? "F1-rijder is ook niet bang om snel te rijden"

Juventus ligt nog altijd in poleposition voor een nieuwe scudetto, maar de prestaties van de voorbije weken boezemen de Turijnse burger weinig vertrouwen in. Op de persconferentie voor de match tegen Lazio sust trainer Sarri, ook wanneer het over zijn eigen toekomst gaat.

"Mijn toekomst? Dat is de match tegen Lazio. Dat is het enige wat nu telt", zegt de 61-jarige Sarri.

Toch beseft hij ook dat hij wellicht het kind van de rekening wordt, mocht het toch nog foutlopen met Juve. "Dat hoort nu eenmaal bij mijn vak. Als je wint, doe je het goed en als je verliest, doe je het slecht."

"Voetbal is lastig, waar je ook bent. Maar als je mij vraagt of ik mij zorgen maak over mijn toekomst, dan is dat hetzelfde als aan een Formule 1-rijder vragen of hij bang is om hard te rijden."