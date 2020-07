Fans zullen opnieuw welkom zijn in Bundesliga volgens stafchef Merkel

De Bundesliga was de eerste in de coronacrisis om het professioneel voetbal opnieuw op te starten. Duitsland wil ook een voortrekkersrol spelen als het over fans gaat.

Braun verklaarde aan Bild dat "sportevents weer met fans kunnen plaatsvinden, met respect voor de regels rond social distancing en een hygiëneprotocol".

De stafchef benadrukte wel dat volle stadions nog niet mogelijk zijn. "Drukte moeten we vermijden en alles zal goed georganiseerd en gecontroleerd moeten worden. Maar wedstrijden in lege stadions zijn niet meer nodig."

Het nieuwe seizoen begint 18 september. De Duitse voetbalbond heeft inmiddels een gedetailleerd protocol naar de clubs gestuurd over het geleidelijk weer toelaten van supporters in de stadions. De plaatselijke gezondheidsautoriteiten zullen de laatste stem hebben bij besluitvorming hierover.