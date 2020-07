Eden Hazard: "Het was zeker het minst goede seizoen uit mijn carrière"

Na het behalen van de 34e titel in de geschiedenis van Real Madrid, had Eden Hazard zich makkelijk kunnen verschuilen achter het succes, maar dat doet de Rode Duivel niet in het interview.

"Dit jaar hebben we collectief de titel binnengehaald. Enkel op individueel vlak was het minder. Het was zeker het minst goede seizoen uit mijn carrière."

"Ik hoop dat het volgend seizoen beter wordt. Maar het was ook niet verschrikkelijk dit jaar. In mijn eerste jaar bij Real ben ik kampioen geworden. Ik had niet meer kunnen dromen."

Met de titel op zak is het seizoen van Real Madrid al geslaagd, maar niet voorbij. Het speelt in de 1/8e finales van de Champions League nog de terugmatch tegen Manchester City van Kevin De Bruyne.

"Het is een beetje een bizar seizoen, door alles wat er gebeurd is. Het seizoen is al goed, maar het kan nog beter worden als we ons kwalificeren tegen Manchester City. Onze volgende titel moet de Champions League worden. Maar we beseffen dat het tegen City heel moeilijk wordt. Ze hebben een zeer mooi team."