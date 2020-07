Dylan Teuns: "Het WK is mijn hoofddoel dit jaar"

"Het is wel een beetje moeilijk om je eigen niveau in te schatten. Ik vergelijk het een beetje met het begin van het seizoen, dan moet je ook altijd even afwachten waar je staat ten opzichte van de concurrentie."

"Het is een lastig parcours, maar de renners die er al gewonnen hebben, zijn wel gelijkaardige types als ik. Mijn benen zullen normaal gezien goed zijn en als ik me goed voel, zal ik me ook zeker niet wegsteken", vertelt Teuns.

Teuns rijdt ook weer de Tour. "Maar mijn rol zal wel lichtjes anders zijn dan vorig jaar", weet hij. "De ploeg is heel ambitieus met Landa en Poels, dus ik zal meer in dienst moeten rijden. Samen met Caruso en Bilbao kunnen we het werk verdelen in de cols."

"Met het oog op de klassiekers en het WK zal het wel zaak zijn om niet volledig leeg uit de Tour te komen. Het WK had ik vorige winter al aangestipt en dat is niet veranderd nu. Het zou goed zijn om op de supercompensatie van de Tour een mooi WK te kunnen rijden. Dat is toch wel mijn hoofddoel dit najaar."

Over zijn toekomst en die van Bahrain-McLaren kan Teuns nog niet veel kwijt. "Al denk ik wel dat Bahrain volgend jaar zeker nog een ploeg zal hebben. Er zit zeker nog toekomst in dat team. Voor mezelf wil ik de komende weken de knoop doorhakken. Ik heb nog veel ambitie en de interesse van andere ploegen is leuk, maar ook mijn huidige team is nog in de running."