Drama voor Marc Marquez: titelverdediger breekt arm in opener MotoGP

Marc Marquez won de voorbije 7 jaar 6 keer het wereldkampioenschap MotoGP, vaak met overmacht. Maar in zijn eigen achtertuin in Jerez liep het mis. Hij verloor al snel de controle over zijn motor en moest zich vanaf de 18e positie weer een weg naar voren banen.

Maar op 4 ronden van het einde maakte Marquez een tuimelperte in het gravel, net toen hij op het punt stond de 2e plaats van Vinales aan te vallen. Marquez viel recht op zijn arm, die later gebroken bleek. Hij werd meteen geopereerd, maar het is nog onzeker of hij er volgende week weer bij kan zijn.

Winnaar Fabio Quartararo liet het niet aan zijn hart komen. De Fransman vertrok vanaf de pole, maar viel na een povere start terug naar de 4e plaats. Uiteindelijk kon hij zijn Yamaha-ploegmaat Vinales toch nog inhalen op weg naar zijn eerste zege ooit in de MotoGP.