Vincent Kompany blesseert zich tijdens oefenmatch van Anderlecht

Vincent Kompany had gehoopt de volle 75 minuten af te kunnen werken, maar na een uur ging hij naar de kant, schijnbaar met een spierblessure aan zijn lies. Over de ernst hiervan is het momenteel uiteraard nog koffiedik kijken.

Het leek tot nu toe een rimpelloze voorbereiding voor Anderlecht, maar in de eerst van twee oefenmatchen tegen Saint-Etienne viel er een eerste dissonant te horen.

Vercauteren: "Het lijkt relatief serieus"

Frank Vercauteren liet zich aan Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad, die aanwezig waren in Saint-Etienne, somber uit over de blessure van Kompany. "Het is een teken aan de wand dat Vincent niet eens probeerde om voort te spelen. Het lijkt dan ook relatief serieus", zegt de Anderlecht-coach.

"We moeten nu 24u of 48 uur afwachten voor een goeie diagnose, maar dit baart natuurlijk zorgen voor de nabije toekomst. Ik hoop het niet, maar we moeten toch rekening houden met een lange afwezigheid."