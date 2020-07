PSG-fans trekken zich tegen Waaland-Beveren geen fluit aan van coronaregels

Maximaal 5.000 mogen er voorlopig aanwezig zijn bij voetbalwedstrijden in Frankrijk. De clubs hopen dat er weldra een versoepeling van die limiet kan komen, maar de supporters van PSG hebben vrijdag in de oefenpot tegen Waasland-Beveren niet meteen het sterkste pleidooi gehouden voor dat scenario.

Terwijl in het stadion boodschappen te horen waren van de PSG-spelers die de supporters opriepen om de coronamaatregelen te respecteren, maakten de ultra's in de tribune er een feestje van alsof het coronavirus nooit bestaan had. Van de nochtans verplichte mondmaskers of social distancing was geen sprake.

Het gedrag van de Parijse fans heeft dan ook voor wrevel gezorgd bij de instanties en ondergraaft een eventuele versoepeling van het maximumaantal toeschouwers in een voetbalstadion. Bovendien gaat het in Frankrijk, net als in België, opnieuw crescendo met het aantal coronabesmettingen. "Dit was niet bemoedigend", zegt een bron bij het Franse ministerie van Sport in L'Equipe.