Pep Guardiola: "We waren niet goed, wij zijn ook maar mensen"

Het was de eerste keer in 2 jaar dat Manchester City een bekermatch verloor in eigen land. "Dat is een onwaarschijnlijke reeks, maar in het voetbal kun je verliezen. Ik ben alleen triest over de manier waarop", zegt Pep Guardiola.

"In de eerste helft kwamen we niet aan spelen toe. Als we de eerste helft hadden gespeeld zoals we in de tweede voor de dag kwamen, was het misschien een ander verhaal geweest."

"We waren gewoon niet goed, dat kan gebeuren. Wij zijn ook maar mensen. Maar je hoeft geen genie te zijn om te zien dat we ons niveau zullen moeten opkrikken tegen Real Madrid (in de kwartfinales van de Champions League)."