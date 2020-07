Moeskroen maakt nieuwe start en kondigt overname door Rijsel aan

De interesse van Rijsel in Moeskroen was geen geheim. De Franse club was tussen 2011 en 2015 al voor 51% aandeelhouder van Moeskroen en zag in de problemen die de Belgische club naast het veld kende de laatste jaren een goede kans om Moeskroen tot satellietclub te maken.

De afgelopen zes jaar moest Moeskroen vijf keer zijn licentie voor 1A behalen via het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Ook dit seizoen kreeg de club aanvankelijk geen licentie voor 1A wegens financiële problemen en documenten waaruit zou blijken dat Moeskroen geleid werd door makelaars. Maar het BAS veegde uiteindelijk alles van tafel en kende de licentie toch toe.

Sinds 2018 zwaaide de Thaise zakenman Pairoj Piempongsant de plak bij Moeskroen, maar hij was volgens sommigen niet meer dan een stroman van makelaars.

Moeskroen maakt nu een einde aan alle speculaties en maakt een nieuwe start. Gérard Lopez, de eigenaar van Lille, en Patrick Declerck, de voorzitter van Moeskroen, zullen zaterdagavond het nieuwe project voorstellen.

Fernando Da Cruz (foto) zou opnieuw hoofdcoach worden van de Henegouwers. Da Cruz was eerder in het voorjaar van 2015 al een half jaar hoofdcoach op Le Canonnier. Hij was er tussen juli 2012 en december 2014 ook assistent en tussen juli 2015 en juli 2017 hoofd jeugdopleidingen.