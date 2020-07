Lewis Hamilton snelt in Hongarije naar de 90e pole in zijn carrière

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas scheurden in Hongarije erg vlot naar de 1e en 2 tijd in de kwalificaties. Voor de Brit is het zijn tweede pole van het seizoen en al de 90e in zijn carrière. Met 7 zeges is Hamilton overigens ook de zegekoning op de Hungaroring.

Op de tweede rij staan de Racing Points van de Canadees Lance Stroll en de Mexicaan Sergio Perez. Achter hen vertrekken de Ferrari's van de Duitser Sebastian Vettel en de Monegask Charles Leclerc.

Voor Max Verstappen draaiden de kwalificaties uit op een teleurstelling. De Nederlander, vorig jaar nog goed voor de pole in Hongarije, moest vrede nemen met de 7e stek. Ploegmaat Albon was pas 13e.