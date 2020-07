KSV Roeselare is gered, onder meer dankzij Sporting Lissabon

Roeselare kende sportief een moeilijk seizoen in 1B en kreeg door extrasportieve problemen bovendien geen licentie meer voor profvoetbal. De toekomst van de club was onzeker, maar dankzij 3 nieuwe investeerders lijkt de Roeselare nu toch gered.

"Ruim 2 maanden werd er in stilte hard gewerkt achter de schermen om KSV Roeselare een nieuwe toekomst te geven. Drie structurele nieuwe investeerders, waaronder de Zuid-Europese topclub Sporting Lissabon, komen aan boord en brengen de nodige financiële middelen mee om “KSVR 2.0” in de steigers te zetten en uit te bouwen", klinkt het in een mededeling op de website van de club.

De Chinese eigenares van de club draagt de operationele leiding van de club voor 100% over aan een volledig nieuw lokaal management. "Ook de jeugd van KSV Roeselare krijgt de nodige middelen en ondersteuning om ambitieus de toekomst tegemoet te zien", luidt het.

Maandag stelt Roeselare de trainersstaf voor volgend seizoen voor, vlak voor de eerste training van het seizoen. Op dinsdag geeft de club meer uitleg over de toekomstplannen van de club.