Jorge Jesus moet oude liefde Benfica weer naar successen loodsen

Jorge Jesus was sinds vorig jaar coach van Flamengo in Brazilië. Met die club won hij onder meer de Braziliaanse titel en de Copa Libertadores. Jesus werd dus op handen gedragen in Brazilië, maar aan de lokroep van zijn oude liefde Benfica kon de 65-jarige trainer niet weerstaan.

Jesus was tussen 2009 en 2015 coach van Benfica en loodste de club uit Lissabon in die periode naar 3 landstitels. Benfica verloor onder Jesus ook 2x de finale van de Europa League. In 2015 maakte hij de erg gevoelige overstap naar stadsrivaal Sporting. Voor zijn Braziliaans avontuur bij Flamengo was hij ook nog even trainer van Al Hilal in Saudi-Arabië.

Flamengo laat weten dat het het vertrek van Jorge Jesus betreurt, maar respecteert de beslissing van zijn coach. Bij Benfica, dat de Portugese titel dit seizoen aan Porto moest laten, wordt Jesus de opvolger van de vorige maand ontslagen Bruno Lage. Volgens Portugese media ligt er in Lissabon een contract voor 3 jaar te wachten op Jesus. "Welkom thuis", laat Benfica alvast weten op Twitter.