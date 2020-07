Gent opent grootste skatepark van België: "Dit is echt zalig"

Het Gentse skatepark is niet alleen het grootste openluchtpark in België, maar met zijn 4.000 m² zelfs het op twee na grootste van Europa. De skate-community hielp het park zelf mee ontwerpen. Lore Bruggeman, de beste Belgische skateboardster, straalde bij de opening van het park.

"Het is supergroot en ik ben blij dat het er gekomen is", zegt Bruggeman aan Sporza. "Dit is superbelangrijk voor de sportende jeugd. Het is een plek waar skaters kunnen samenkomen en sporten. Dat creëert een leuke sfeer. Zelf zal ik hier ook zeker komen trainen. Je hebt hier heel veel verschillende mogelijkheden om te oefenen en je kunt hier veel progressie maken."

Ook BMX'er Barre Neirynck is in zijn nopjes. "Ik heb eigenlijk alleen een vlakke ondergrond nodig om te kunnen trainen. Voor mij is zo'n park niet per se nodig, maar voor de skateboardscene is het wel heel belangrijk", klinkt het.

"Dit is echt zalig. Iedereen kan hier terecht, van beginners tot profs. Dit is een eerste stap voor de volgende generaties om te kunnen groeien naar een professioneel niveau."