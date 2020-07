David lonkt naar Rijsel, maar Gent staat op de rem: "Willen hem houden

Rijsel zou naar verluidt zo'n 80 miljoen euro kunnen vangen voor Victor Osimhen, die in het seizoen 2018-2019 nog het mooie weer maakte bij Charleroi. En de Fransen hebben de vervanger van Osimhen al op het oog: Jonathan David.

Volgens de Franse sportkrant L'Equipe heeft Rijsel 25 miljoen euro veil voor de 20-jarige Canadees, al is het de vraag voor welke prijs AA Gent zijn goudhaantje wil laten vertrekken. "Het zijn moeilijke onderhandelingen", zegt David zelf in L'Equipe. "Maar ik heb de club duidelijk gemaakt dat ik naar Rijsel wil."

"Ik heb een goed seizoen achter de rug bij Gent. De volgende stap is voor mij de Ligue 1. Het sportieve project is top. Rijsel is een topclub in Frankrijk. Ik hoop dat er snel een oplossing komt, want Rijsel heeft een zeer mooi bod gedaan. AA Gent heeft altijd gezegd dat het een transfer niet zou tegengehouden. Wat de club nu voor me vraagt, is niet realistisch."

Jonathan David was het voorbije seizoen de absolute smaakmaker bij AA Gent. De jonge Canadees was met 18 doelpunten mede-topschutter in de Jupiler Pro League en werd verkozen tot Speler van het Jaar bij de Buffalo's. Het is dan ook maar de vraag of Gent David zal laten vertrekken.

Voorzitter Ivan De Witte is in een korte reactie aan onze redactie dan ook duidelijk over de Gentse plannen met Jonathan David: "Wij willen hem absoluut in Gent houden."