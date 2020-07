18-jarige Matisse Samoise verschalkt landskampioen Club Brugge in oefenpot

Gent verschalkt landskampioen na aangenaam duel

In de aanloop naar de bekerfinale voor Club Brugge was een oefenedstrijd tegen KAA Gent een uitstekende test om het vormpeil eens te testen. Een overwinning voor de Bruggelingen zat er niet in, maar een aangename pot voetbal werd het wel.

Het was jongeling Badji die de landskampioen op voorsprong zette. Maar na een lichte strafschop hingen de bordjes weer gelijk via de voet van Niango. Diezelfde Niango zette zijn ploeg ook op voorsprong net voor rust: 1-2.

Lang was het niet wachten op een doelpunt na de rust. Ook Badji graaide zijn 2e van de avond mee.

Voor het winnende doelpunt was het wachten tot 10 minuten voor tijd. Gent had net gewisseld en enkele jongeren het veld opgestuurd. En die deden het ook. Diedhiou legde de bal mooi tot bij Samoise, die de 2-3-eindstand vastlegde.

Een strafschop voor Club in het ultieme slot leek toch nog te zorgen voor een gelijkspel, maar Schrijvers kon Roef niet verschalken.