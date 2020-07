Zinédine Zidane: "Deze titel voelt beter dan alle andere"

Zidane: "Een van de beste dagen van mijn leven"

"Dit is een geweldig gevoel", stak Zidane van wal. "Ik ben sprakeloos want ik ben te emotioneel op dit moment. De Champions League blijft de Champions League, maar voor mij is La Liga nog mooier. De competitie blijft datgene waar het voor velen allemaal om draait", vertelt Zidane die zijn 11e prijs pakt als coach van Real Madrid.

"Het is een van de beste dagen van mijn leven, professioneel gezien. Deze titel voelt beter dan alle anderen. Een nieuwe titel en dat na de quarantaine en al het andere dat gebeurd is... Ik wou dat we het konden vieren met de fans, maar ik ben zeker dat ze thuis heel gelukkig zijn om dit team weer La Liga te zien winnen."