Trainer die Maradona lanceerde bij Boca Juniors op 79-jarige leeftijd overleden

Voormalig Argentijns international Silvio Marzolini is op 79-jarige leeftijd overleden in Buenos Aires. Marzolini voetbalde tussen 1960 en 1972 voor Boca Juniors, waar hij beschouwd wordt als de beste linkerflankverdediger van de club aller tijden. Als trainer lanceerde hij bij diezelfde club in 1981 ook niemand minder dan Diego Maradona.