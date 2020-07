Stijn Vreven spoelt Lokerse teleurstelling door met nieuwe job in Slovakije

Stijn Vreven heeft een slecht seizoen achter de rug in ons land. Na zijn ontslag bij Beerschot in oktober vond Vreven snel weer werk bij Sporting Lokeren. Maar door de grote financiële problemen van de club kreeg hij de motor daar nooit aan de praat.

De Waaslanders haalden zelfs het einde van het seizoen niet. Op 20 april werd de club failliet verklaard. Trainer Vreven stond net als de spelers op straat.

De Belgische coach trekt nu naar Slovakije. Daar tekent hij een contract voor 1 jaar bij AS Trencin. Die club is al jaren in handen van de Nederlander Tscheu La Ling en is bij ons vooral bekend als opleidingsploeg. Belgische clubs gingen er talenten zoals Moses Simon, Wesley en Leon Bailey wegplukken.