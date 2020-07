Sportmythes (6): loop je nieuwe sportschoenen beter eerst in?

Op zoek naar comfort

"Het is namelijk zeer belangrijk dat je jezelf comfortabel voelt in je nieuwe schoenen.”

Verkeerd schoeisel veroorzaakt blessures

Koen Naert: "Loop je nieuwe schoenen 3 à 4 keer in"

Tijd voor de conclusie:

Het is belangrijk om nieuwe sportschoenen eerst in te lopen. Als je de eerste 3 of 4 keer op een rustig tempo loopt, zal je ook meteen merken of het model bij jouw voet past. Het is namelijk van belang dat je een comfortabel gevoel hebt tijdens het lopen.

Wanneer je meteen te intensief loopt met nieuw schoenen, is de kans op blaren of andere ongemakken zeer groot. Ook veroorzaakt verkeerd schoeisel vaak ernstige blessures tijdens fysieke inspanningen.

Je koopt je sportschoenen dus beter in een winkel waar je ze eerst eens kunt passen voor je ze koopt.