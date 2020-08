Sportmythes (12): Hoe pak je een blaar het best aan?

Een blaar, het is de nachtmerrie van elke fervente loper of loopster.

"Een gesloten blaar geneest het snelst"

Hoewel het verleidelijk is om een blaar open te prikken, is dat volgens (sport)arts Servaas Bingé geen goed idee.



“Aan een gesloten blaar zou ik niet komen, want die is in principe steriel. Als hij echter open is, moet je de ‘wonde’ goed ontsmetten.”

“We prikken een blaar alleen zelf open als ze echt in de weg zit en er de volgende dag bijvoorbeeld een wedstrijd plaatsvindt."

"Het is alleszins belangrijk om te weten dat je een open wonde creëert wanneer je een blaar openprikt."

"Zo’n wonde moet je dus zeker goed ontsmetten en eventueel afdekken met een blarenpleister.”

“Onthoud alvast dat gesloten blaren het snelst genezen, maar wel zeer storend kunnen zijn.”