Leonardo bijt van zich af: "Meunier nooit respectloos behandeld"

Thomas Meunier neemt nooit een blad voor de mond. Ook gisteren liet de Rode Duivel het niet na om Leonardo, de sportief directeur van PSG, op zijn plaats te zetten. "Leonardo heeft op geen enkel moment rekening gehouden met de overeenkomst met Dortmund, laat staan met wat ik wilde", zei een boze Meunier.

De Braziliaan heeft vandaag op zijn beurt de handschoen opgenomen in het welles-nietesspelletje. "Voor elke speler wiens contract eindigde hadden we een uniforme regeling opgesteld. Zo konden de spelers voor twee maanden verlengen."

"Thiago Silva, Eric Choupo-Moting en Sergio Rico zijn daarop ingegaan, Thomas Meunier niet. Meunier had al getekend bij Borussia Dortmund. Dat was zijn goed recht, want hij was sinds 1 januari vrij om te tekenen waar hij maar wilde. "