Leeds United promoveert na 16 jaar weer naar de Premier League

Na 16 jaar in de woestijn van de Engelse tweede en derde klasse mag Leeds United volgend seizoen weer aantreden in de Premier League. Met nog 2 matchen voor de boeg is Leeds al zeker van de promotie en een cheque van ongeveer 185 miljoen euro.

Leeds werd in 1992 de laatste kampioen van Engeland vooraleer de Premier League werd opgericht. In het seizoen 2000-2001 werd nog de tweede ronde van de Champions League bereikt, maar drie jaar later volgde de degradatie.

Door de financiële problemen leek de club op sterven na dood en spendeerde 3 seizoenen in de League One, de Engelse derde klasse. Maar de ommekeer werd ingezet en vorig jaar leek Leeds al af te stevenen op de promotie.

Een inzinking in het slot van de competitie werd Leeds toen fataal, dus de promotie nu zal des te zoeter smaken. Met Marcelo Bielsa als coach van Leeds krijgt de Premier League er alvast een flamboyante smaakmaker bij.