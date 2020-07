Konaté (STVV) twee (oefen)matchen geschorst na tackle op Dimata

In de slotminuut van de oefenmatch tegen RSC Anderlecht op Neerpede afgelopen zaterdag trok scheidsrechter Willems de rode kaart voor Konaté. De middenvelder liet zich niet van zijn beste kant zien met een tackle met gestrekt been en studs vooruit op RSCA-spits Landry Dimata. Die laatste ontsnapte aan een blessure.

Kersvers bondsprocureur Ebe Verhaegen bracht Konaté voor het Disciplinair Comité en eiste een schorsing van drie speeldagen en 3.000 euro boete. Volgens raadsman Kristof De Saedeleer, die Konaté verdedigde, was de concentratie van zijn cliënt aan het verzwakken. De middenvelder zelf gaf toe dat de rode kaart terecht was en toonde schuldbesef.

Rekening houdend met het gunstig disciplinair verleden van de speler oordeelde het Disciplinair Comité dat een schorsing van twee speeldagen passend is. In het nieuwe bondsreglement valt te lezen dat die voor alle categorieën van toepassing is, zowel voor oefenmatchen als voor officiële wedstrijden.