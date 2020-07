Kim Clijsters rijgt ook scalp van Danielle Collins (WTA-51) aan haar racket

Clijsters is op dreef in West-Virginia. Ze klopte er in de gemengde ploegencompetitie al de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA-60/5-2) en 's werelds nummer 4 Sofia Kenin (VS/5-3). Collins, vorig jaar goed voor de halve finale in de Australian Open, bood evenwel het meeste weerstand.

In haar eerste wedstrijden draaide de service van Clijsters op volle toeren, tegen Collins kwam die maar net boven het gemiddelde uit: 56 procent 1e opslagen, 67 procent winners en 2 aces. Het werd dan ook een partij vol wisselende kansen.

Na 3 breaks op een rij (3-2) mocht Clijsters bij 4-3 voor de match serveren, maar Collins dwong een tiebreak (tot 5 punten) af. Daarin was het voor allebei lastig om de eigen opslag binnen te halen, maar finaal haalde de klasse van Clijsters het. Ze toonde zich vinnig en snel en sloeg 2 indrukwekkende punten. Haar matchpunt met een forehand langs de lijn was Play of the Day. (kijk hieronder voor beelden)

Clijsters won later op de avond samen met de Brit Neal Skupski vlot het gemengd dubbel (5-1 tegen Ken Skupski en Jessica Pegula), waardoor New York Empire de ontmoeting met Orlando Storm met 24-16 winnend afsloot. Clijsters' team won nu 2 keer en verloor 1 keer.

New York speelt vandaag opnieuw tegen het Chicago Smash van Eugenie Bouchard, Sloane Stephens en Bethanie Mattek-Sands.