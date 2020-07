Frank Hoste pakte groene trui af: "Sean Kelly sprak 2 jaar niet tegen mij"

In de jaren 80 was Frank Hoste een van de vele snelle Belgen in het wielerpeloton. Na eerdere zeges in onder andere Gent-Wevelgem en het BK was het in 1984 dat Hoste zich pas echt manifesteerde als topsprinter. Hij won dat jaar 3 etappes in de Tour en de groene trui. Al liep dat niet van een leien dakje.

Hoste: "Met "de moral" in de schoenen naar de Tour"

Maar in die Tour draaide Hoste de knop om. "Tijdens de 1 etappe in lijn won ik meteen de massasprint tegen Vanderaerden en Planckaert. Ik dacht: "Wat is me dat hier?" Toen was ik vertrokken in die Tour en won ik nog 2 andere etappes."

"De eerste rit in de Tour van 1984 was eigenlijk al een grote verrassing", vertelt Hoste bij Vangramberen. "Enkele dagen voordien was het Belgisch kampioenschap in Hoeselt. Ik werd daar geklopt door Vanderaerden en Planckaert met een straat verschil. Ik finishte 30 meter achter hen en ging met "de moral" in de schoenen richting Tour."

Hoste: "Ik dacht foert en klopte Kelly in Parijs"

In die jaren 80 was de groene trui in de Tour vaak een kolfje naar de hand van Sean Kelly. De Ierse alleskunner had in 1982 en 1983 het groen al veroverd. "Kelly was de man die jaren aan een stuk de groene trui had gewonnen. In 1984 kwam ik in zijn ogen wat ambetant doen en me mengen in de strijd", zegt Hoste.



"Twee dagen voor het einde van de Tour was het een individuele tijdrit. Kelly werd 2e na Fignon en pakte de groene trui van me af, die ik 18 dagen gedragen had. Op de Champs Elysées zou dus de beslissende sprint gereden worden. Ik had een afspraak met Kelly, want hij had me veel geld geboden."



"Maar op een bepaald moment kwam mijn ploegmaat Fons De Wolf bij me. Hij vroeg me: "Frank, hoe vaak denk je die groene trui nog te winnen?" Tijdens het rondjesdraaien op de Champs-Elysées begon ik te denken en gaf ik Fons gelijk. Uiteindelijk dacht ik "Foert!" en heb ik Kelly geklopt in de sprint. Hij heeft nadien 2 jaar niet tegen me gesproken."